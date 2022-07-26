«تريد تروح».. أول أعمال الفنانة لارا عبدو باللهجة الخليجية (فيديو)

طرحت المطربة اللبنانية لارا عبدو، أحدث كليباتها الغنائية بعنوان «تريد تروح» على منصة الفيديوهات العالمية يوتيوب، من كلمات عمار الساعدي، لحن وتوزيع علي أحمد، مكس وماستر حسن العراقي، منتج منفذ فرقة تذكار، إنتاج شركة الملكة للإنتاج الفني، والكليب من إخراج حسن جابر.

لارا تتحدث عن آخر أمنياتها

وقالت المطربة الشابة لارا، في بيانها، إن أغنية «تريد تروح» أول تجربة لها في الغناء باللهجة الخليجية، وتعتبر انطلاقتها الحقيقية للاحتراف في الوسط الفني بعد محاولات قليلة سابقة خاضتها في بداية مشوارها الفني.

وأضافت أن الجمهور اللبناني تعرف عليها العام الماضي في ظل جائحة كورونا من خلال أدائها لأغنية تراثية بعنوان «بسبوس عاشق بسة» وهي وصلة شعبية خفيفة لكنها حققت نجاح كبير تخطت به خمس مليون مشاهدة.

محطات في حياة المطربة لارا

جدير بالذكر، أن المطربة لارا عبدو قدمت من قبل أغنية بعنوان «تمنيت»، بالإضافة إلى مشاركتها في ديو غنائي بعنوان «تهدا يا قلبي» مع المطرب سيراج مطر.