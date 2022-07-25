«يوتيوب» يحذف أغنية «للي» للكينج محمد منير

حذفت إدارة موقع الفيديوهات الشهير موقع «يوتيوب» أغنية «للي» للفنان محمد منير، التي تجمعه لأول مرة بالفنان أكرم حسني، الذي كتب كلماتها ولحّنها، بعد مطالبة الملحن الشاب محمود المنسي بوقفها، واتهمهما بسرقة لحن أغنيته «ولد الهلالية».

محمود المنسي يتهم أكرم حسني بسرقة اللحن

وكان محمود المنسي اتهم أكرم حسني باستخدام اللحن الخاص بأغنيته «ولد الهلالية» التي طرحها عام 2017، بعد ساعات قليلة من طرح أغنية «للي» عبر يوتيوب، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أكرم حسني يرد على اتهامه بسرقة اللحن

وعلق الفنان أكرم حسني على ذلك الاتهام، خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج، قائلًا إن اللحن عبارة عن تيمة فلكولورية صعيدية الجميع متأثر بها، وليس هناك سرقة «اللحن بتاعي مش شبه محمود المنسي بس، وشبه كمان مدد يا رب لحمادة هلال، تتر مسلسل المداح، وشبه خلاني بعدت بتاعة محمد الشرنوبي، وهي تيمة فلكولورية من الصعيد كلنا متأثرين بيها».

أكرم يرد على سرقة الكلمات والألحان

ولم تكن تلك الشكوى الوحيدة التي تعرضت لها أغنية «للي» لمحمد منير، حيث اتهمه الكاتب عادل صابر بسرقة أبيات من كلمات كتبها عام 2011، وهو ما رد عليه أكرم حسني بأنه ليس إلا توارد أفكار وأنه كتب نحو 20 بيتًا اختار منير منها 12 فقط.

وتابع بأنه ممثل في المقام الأول، ويقوم بالكتابة والتلحين كهواية وشغف ليس إلا، كما أن تاريخه الفني وأعماله السابقة تجعله لا يحتاج لسرقة كلمات أو ألحان.