«ألسن الفيوم» تعلن حاجتها لشغل 6 وظائف مختلفة.. اعرف التفاصيل

أعلنت الدكتورة منار عبدالمعز عفيفي عميد كلية الألسن، بجامعة الفيوم، حاجتها لشغل 6 وظائف عن طريق التعيين بالأقسام العلمية المختلفة بالكلية، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وكشفت الكلية الوظائف الشاغرة، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة للتقدم.

وتقدم «الوطن» في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن وظائف كلية الألسن بجامعة الفيوم، من حيث الوظائف والشروط والأوراق.

وظائف كلية الألسن

وكشفت كلية الألسن بجامعة الفيوم، عن حاجتها لشغل وظيفة «مدرس» عن طريق التعيين، بالأقسام العلمية المختلفة بالكلية على النحو التالي:

1-قسم اللغة الصينية تخصص لغويات.

2- قسم اللغة الإيطالية تخصص لغويات.

3- اللغة الإسبانية تخصصات أدب، ولغويات، وترجمة.

4- اللغة الفرنسية تخصص لغويات.

شروط التقدم للوظائف

وتتلخص الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على وظائف كلية الألسن بـ «جامعة الفيوم» كالتالي:

1- أن يكون مستوفياً للشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات مجلس الجامعة.

2- أن يكون مصري الجنسية محمود السيرة حسن السمعة.

3- أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه من إحدى كليات الألسن أو الآداب من إحدى الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو ما يعادلها في التخصص الدقيق المطلوب.

4- يشترط توافر الكفاءة المطلوبة للتدريس.

5- يفضل من له إسهامات علمية مميزة «أبحاث منشورة في دوريات أو مجلات العلمية دولية ذات معامل تأثير مرتفع»، أو يكون أمضى فترة الدراسة أو البحث العلمي أو اللغة التي سيتقدم للتعيين في قسمها.

6- ألا يزيد سن المتقدم للوظيفنة عن 42 عامًا عند التقدم للإعلان.

7- تجري المفاضة بين المتقدمين لشغل الوظيفة المعلن عنها طبقاً لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.

الأوراق المطلوبة للتقدم

وتشتمل الأوراق المطلوبة للتقدم لوظائف كلية الألسن جامعة الفيوم:

1-السيرة الذاتية للمتقدم والخبرات التدريسية ومدتها معتمدة من إحدى كليات الجامعات المعترف بها.

2- أصل شهادة الليسانس وشهادة تقديرات السنوات الدراسية وشهادة الماجيستير وشادة الدكتوراة.

3- نسخ من كل من رسالة الماجيستير والدكتوراه للمتقدم.

4- موافقة جهة العمل على التقدم للإعلان إذا كان يعمل في جهة حكومية أو تقديم إقرار كتابي بعدم العمل.

5- تقديم بيان حالة وظيفية من جهة العمل السابقة لمن سبق إنهاء خدمته مبيناً أسباب إنهاء الخدمة.

6- أصل شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي سارية.

7- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لجامعة الفيوم.

8- ثمانية صور شخصية.