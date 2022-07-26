توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شبورة مائية على الطرق والعظمى تصل لـ45 درجة

كشف خبراء الرصد والتتبع بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مساء اليوم، تقريرا بشأن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة المقبلة، بداية من غد الأربعاء حتى الجمعة الموافق 29 يوليو الجاري.

ووفقا لخبراء الأرصاد، من المتوقع أن يستمر طقس شديد الحرارة رطب خلال ساعات النهار على مناطق القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري، جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، وطقس معتدل الحرارة ورطب، خلال ساعات الليل، مائل للحرارة رطب على باقي أنحاء الجمهورية.

ونوهت الهيئة بأن الفترة المذكورة تشهد شبورة خفيفة خلال ساعات الصباح، وذلك حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ملامح درجات الحرارة خلال 72 ساعة المقبلة

ورصدت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة المقبلة، على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

درجات الحرارة الأربعاء 27 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة الخميس 28 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة الجمعة 29 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45.