خريطة قطع مياه الشرب عن مناطق بالقاهرة غدا.. من 10 صباحا حتى 2 ظهرا

أعلنت شركة مياه الشرب في محافظة القاهرة أنه نظراً لوجود اعمال لحامات على خط قطر 600 مم بشارع احمد عرابى بمنطقة شبرا الخيمة، سيجري قطع المياه عن مناطق «بيجام – عبد المنعم رياض– أم بيومى - أرض الجنينة – مدينة السعاده والتعاون – عزبه عثمان».

وحددت الشركة مواعيد قطع المياه أنه سيكون اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 27 يوليو الجاري من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهر نفس اليوم.

الشركة تناشد المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه

وناشدت الشركة المواطنين باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب فى المناطق المتأثرة من قطع المياه في محافظة القاهرة.

توفير سيارات مياه بالمناطق المتأثرة بالانقطاع

و قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي