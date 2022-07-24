خريطة قطع مياه الشرب بمدينة المنصورة غدا للصيانة.. 3 ساعات

أعلنت محافظ الدقهلية، قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة المنصورة وعدد من قراها، غدا الاثنين، من الساعة 11 مساء حتى الساعة الثانية صباحا من يوم الثلاثاء، لتنفيذ أعمال صيانة طارئة على خط الطرد الرئيسي بمرفق مياه شرق بالمنصورة.

المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب

وأوضحت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن التقرير الذي ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، ذكر أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي جزء من حي غرب، ويشمل شارع عبد السلام عارف وشارع الترعة ومنطقة سامية الجمل ومنطقة سندوب ومدينة مبارك ومستشفى التأمين الصحي.

كما يتأثر بانقطاع المياه عدد من قرى مركز المنصورة، وتشمل قرى نقيطة وكوم الدربي وبرق العز ومنطقة مصانع سندوب والبقلية وشاوه.

عودة المياه خلال 3 ساعات

وأكدت محافظة الدقهلية على مسؤولي الشركة بسرعة العمل وإنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة، وعودة المياه مرة أخرى، حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، وأهمية إتباع الاصول الهندسية الواجبة لتنفيذ الاعمال المشار اليها.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه وكذا الوحدات المحلية والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، وضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

ومن جهة أخرى، أعلنت رئاسة مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، فصل التيار الكهربائي غدا الاثنين نتيجة لأعمال الصيانة في لوحة توزيع المطرية القديمة، من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساءً لمدة 14 ساعة.

وأوضحت رئاسة المطرية المناطق التي سوف تتأثر بالانقطاع، وهي منطقة الغصنة، ومنطقة أرض الموظفين، ومنطقة الجباسات، وشارع المينا القبلي، ومدخل مدينة المطرية، ونهاية الجسر الواقي عند مدخل المدينة، وشارع تنيس، ومنطقة خلف القطار، وشارع بورسعيد، وبورسعيد 2، ومنطقة شارع عزا.