مدارس مياه الشرب والصرف.. بدء تقديم ملفات الطلاب المقبولين

كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن بدء تلقي ملفات الطلاب المقبولين بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام الدراسي 2022/2023 اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر يوليو الجاري 2022 وحتى يوم الخميس الموافق 4 من شهر أغسطس المقبل 2022 بمقر المدرسة، لافتا إلى أنه سيسقط حق المرشح في القبول بالمدرسة بعد هذا التاريخ في حالة عدم تقديم ملف الطالب.

تقديم الملف عن طريق ولي الأمر شخصيا أو صاحب الولاية التعليمية

وأكدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه سيتم تقديم الملف عن طريق ولي الأمر شخصيا أو صاحب الولاية التعليمية، وذلك للتوقيع علي بعض الإقرارات مع مراعاة قواعد وقوانين المدرسة أثناء التقديم.

المستندات المطلوبة من الطلاب المقبولين للتقديم في المدرسة للعام الدراسي 2022/2023

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تقديم الطلاب المقبولين 11 مستند بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام الدراسي 2022/2023 للتقديم بالمدرسة وهي كالآتي:

- ملف التقديم الخاص بالتعليم الفني.

- أصل شهادة الإعدادية + 2 صورة منها.

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة + 2 صورة منها.

- عدد 2 صورة بطاقة ولي الأمر مسجل عليها رقم تليفون ولي الأمر.

- البطاقة الصحية الخاصة بالطالب.

- شهادة طبية معتمدة تفيد بأن الطالب لائق طبيا للالتحاق بالتعليم الفني.

- إيصال إيداع المصروفات الدراسية «التعليم الفني» من البريد + 2 صورة منها.

- عدد 6 صورة شخصية مقاس 4× 6 مطبوع عليها اسم الطالب رباعي.

- شهادة ولاية تعليمية باسم ولي الأمر + 2 صورة منها في حالة وفاة الأب أو انفصال الوالدين مع تقديم إثبات الوفاة أو الانفصال + عدد 2 صورة منها.

- مبلغ 1500 جنيه قيمة المصروفات المدرسية.

- مبلغ 1000 جنيه قيمة قسط الجهاز اللوحي «تابلت» الخاص بالطالب.

- استمارة القبول مطبوعة من الموقع الإلكتروني استمارة رقم (3).