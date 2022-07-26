«الثقافة» تجدد بروتوكول التعاون مع اتحاد المعاهد الوطنية الأوروبية

جددت وزارة الثقافة ممثلة فى المجلس الأعلى للثقافة، بروتوكول التعاون الموقع مع اتحاد المعاهد الوطنية الثقافية الأوروبية، في مجال تنمية الصناعات الثقافية، ورفع قدرات العاملين بالقطاع الثقافي، بشقيه الحكومي والأهلي، بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

وقالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن تجديد البروتوكول، يأتي في إطار العمل على تنفيذ استراتيجية وزارة الثقافة الخاصة بدعم الصناعات الثقافية، ضمن خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

إعداد وتنمية مديري الثقافة والفنون

وأضافت أنه يهدف إلى إعداد وتنمية مديري الثقافة والفنون، وتقديم الدعم التدريبي والمالي لأصحاب المبادرات والأفكار المبتكرة في مجال الصناعات الثقافية، موضحة أن التنفيذ يبدأ خلال سبتمبر المقبل بمحافظة بورسعيد، على أن يتم التوسع في محافظات أخرى خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه يأتي تمهيدا لإطلاق النسخة الثانية من مبادرة دوائر الإبداع لتنمية الصناعات الثقافية.

بروتوكول التعاون مع اتحاد المعاهد الوطنية الثقافة

ووقع الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة بحضور كل من خوانا ميرا كابيلو رئيس عمليات القطاع الثانى اقتصادى، ميكيليه ريزى الملحق الثقافى للاتحاد الأوروبى، فريدريكا بيريا مديرة قسم البرامج الثقافية والمشرف على إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وممثل اتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية.

وخلال حفل التوقيع، رحب الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بالحضور، وقال إن الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تدعم كل أشكال التعاون من الهيئات والمؤسسات المتخصصة وفقا للأهداف المشتركة.

وأكد أن التعاون انطلق من الدور الأصيل للمجلس الأعلى للثقافة، بوصفه العقل المخطط للسياسة الثقافية في مصر، من خلال لجانه وآلياته المختلفة، وفى إطار العمل الدائم والمستمر لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة، في اتصالها بخطة التنمية المستدامة -رؤية مصر 2030، وبالأهداف الأممية أيضا، التي تضمنت جميعها، محورا لدعم الصناعات الثقافية كهدف استراتيجي.

وأكدت فريدريكا بيريا مدير قسم الثقافة في الشرق الأوسط وممثل اتحاد المراكز الثقافية الأوروبية أهمية إتخاذ المجلس الأعلى للثقافة لهذه الخطوة، من أجل تنمية وتطوير الكوادر الثقافية.

تقديم كل سبل الدعم والتمكين

وأضافت أن التعاون يرفع من كفاءة وخبرات المديرين العاملين بالقطاع الثقافي المصري بكل الأقاليم، إذ سيبدأ البرنامج أولا بمحافظة بورسعيد من أجل بناء مجتمع ثقافى واعٍ ومبدع، وأضافت انه يستهدف العمل مع مديري الفنون والثقافة وأصحاب المبادرات والمشاريع الثقافية من الشباب فى القطاع الثقافى الحكومى والأهلي.

تقديم كل سبل الدعم والتمكين التي من شأنها ضمان استمرارية مشاريعهم، ويأتي التدريب تحت مظلة الإتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى تقديم برنامج تدريبي على مستوى أكاديمي لتقديم كفاءات ثقافية محترفة.

وأكدت خوانا ميرا كابيلو رئيس قطاع التعاون الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي أن الثقافة تلعب دورا هاما في حياتنا وتقدم لنا أفكارا جديدة بشكل مستمر، كما تقدم لنا نوع من الدعم المستمر في مجال الإبداع الثقافي.

وأضافت أن الثقافة هي المحور الأساسي في التنمية المستدامة بجانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وأن العلاقات الأوروبية المصرية تستهدف العمل على عقد الشراكات من أجل دعم العاملين بالقطاع الثقافي وتمكينهم وتدريبهم على الإدارة الثقافية، وهو مايتوافق مع الأهداف الاستراتيجية بالإتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالقطاع الثقافي المصري، مشيرة أن تجديد البروتوكول يهيئ المناخ المناسب لدعم قطاع الصناعات الإبداعية في مصر وخلق فرص عمل وتحفيز دورة رأس المال، وتمنت أن يستمر التعاون في الأعوام القادمة.