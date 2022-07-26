صلاح حليمة: توافق بين السيسي والرئيس الصومال حول ملف السد الأثيوبي

قال السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي بصفة عامة، مشيرًا إلى وجود توافق بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصومالي لدى زيارته الأخيرة للقاهرة على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم يتعلق بعملية الملء والتشغيل في السد الإثيوبي.

فرض الأمر الواقع.. نهج إثيوبي في التعامل مع ملف المياه

وأضاف حليمة خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن التصرفات الأحادية التي تمارسها أثيوبيا بفرض الأمر الواقع في هذا الملف تم ممارسته مع الصومال وكينيا وجيبوتي وإريتريا، إذ أن هناك أنهارًا دولية بين الدول الأربعة أقامت إثيوبيا السدود عليها بشكل أحادي افرض أمر واقع وسببت أضرارا لهذه الدول.

وتابع نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية: «في هذه المباحثات بصفة خاصة وفي كل اللقاءات التي تمت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وزعماء عرب وفي اجتماع جدة تم الإشارة إلى ملف الامن المائي والتصرفات الأحادية وفرض الأمر الواقع وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم».

وأشار، إلى أنّ هذا الموقف موجود في كل الزيارات والتحركات التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء على المستوى الأوروبي والأفريقي والعربي، في إطار العلاقات الثنائية وعلاقات متعددة.

مصر تدعم الأوضاع الأمنية في الصومال

وأكد، أن مصر تدعم الأوضاع الأمنية في الصومال، إذ أن هناك علاقات ذات طابع أمني وعسكري بين البلدين، وبخاصة فيما يتعلق بالقوات المسلحة والشرطة، ومن ثمّ فإن هذا الأمر سيتم إحياؤه بشكل أكثر جدية وفاعلية، في إطار الأمن القومي العربي والأفريقي، الذي يتطلب دعم الصومال في هذا الصدد.