أزمة أغنية أكرم حسني ومحمد منير تتصاعد: «الحل في المستندات»

أغنية أكرم حسني ومحمد منير وأزمة حذفها من موقع الفيديوهات يوتيوب، ما زالت حتى الآن هي الأكثر تداولا في الساعات الماضية، لكونها المرة الأولى التي يتهم فيها صراحة ملحن بسرقة الفنان الكبير محمد منير لأغنيته.

أغنية أكرم حسني ومحمد منير تم إيقافها على يوتيوب

قصة أزمة الأغنية تعود لفنان شاب يدعى محمود المنسي، كان قد أعلن باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنان أكرم حسني مؤلف وملحن «للي»، أغنية أكرم حسني ومحمد منير لسرقة حسني لحن أغنيته التي كان قد طرحها عام 2017 بعنوان يونس ولد الهلالية.

أغنية أكرم حسني ومحمد منير خلال الساعات الماضية رفعت من موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد أن تقدم محمود المنسي بورق ومستندات تثبت أحقيته في الأغنية وعلى إثرها حجب فرع دبي لليوتيوب بحجب الأغنية عن المشاهدة.

أغنية أكرم حسني ومحمد منير من إنتاج Ideology productions

وكتب أكرم حسني عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «انتظروني الليلة الساعة 11 مساء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج (كلمة أخيرة) على قناة أون للرد بالأدلة والمستندات على الجدل المثار على أغنية لِلّي».

أغنية أكرم حسني ومحمد منير من إنتاج Ideology productions وطرحت على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وهي الشركة التي أطلقها أكرم حسني العام الماضي، وحقق بها نجاحًا كبيرًا في أولى إنتاجاته في كليب لو كنت مع النجمة هيفاء وهبي، وقد بلغت عدد مشاهدات الكليب على منصة يوتيوب 67 مليون مشاهدة.