«المنسي» يرد على أكرم حسني: كلامك غير منطقي.. وسألجأ للقضاء لحفظ حقي

علّق المطرب محمود المنسي على ما ذكره الفنان أكرم حسني في تصريحات تلفزيونية بخصوص اقتباس لحن أغنيته الجديدة «للي»، والتي غناها الفنان محمد منير، حيث ذكر «حسني» أنها من الفلكلور.

واعتبر «المنسي» هذا الكلام «غير منطقى»، وأن «حسني» يقول ذلك ليتهرب من المسؤولية.

كلام غير منطقي

وقال «المنسي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «كلام غير منطقي خالص، وطبعا بيتقال عشان يهرب بيه من المساءلة، ولو عنده اللحن الفلكلوري يا ريت يوريهولنا ويبقى معاه النوتة الموسيقية الخاصة بيه».

وأضاف: «وبعدين مينفعش أبدا يكون اللحن فلكلور، وأنا آجي أنسبه لنفسي، وأحط عليه اسمي، وأقول أنا الملحن، ولما اتزنق أقول فلكلور، وطبعا استشهاده بألحان أخرى من نفس المقام الموسيقي تؤكد فعلا قله خبرته في مجال التلحين، وده باعترافه الشخصي».

وذكر: «الكلام ده ما هو إلا هروب من الموقف أو المساءلة قدام الإعلام، عشان الشكل العام مش أكتر ولا أقل».

وأكد «المنسي»، أنه سيلجأ للقضاء لحفظ حقه مؤكدًا أن ما حدث يعتبر مخالفة على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

اتهام أكرم حسني باقتباس لحن «ولد الهلالية»

وكان محمود المنسي اتهم أكرم حسني باقتباس لحن أغنيته «ولد الهلالية» التي عرضها عام 2017، بينما رد «حسني» في تصريحات تلفزيونية على هذا الاتهام بأن اللحن ينتمي للفلكلور الصعيدي «اللحن بتاعي مش شبه محمود المنسي بس وشبه كمان (مدد يا رب) لحمادة هلال، تتر مسلسل المداح، وشبه (خلاني بعدت) بتاعة محمد الشرنوبي، وهي تيمة فلكولورية من الصعيد كلنا متأثرين بيها».