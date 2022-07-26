حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 26-7-2022 مهنيا وعاطفيا

يبحث الكثيرون عن تطور حركة الفلك والكواكب التي تؤثر على الحياة اليومية للأبراج السماوية المختلفة، وتنقسم إلى 4 أنواع وهي مائية ونارية وهوائية وترابية، وصفاتها تختلف من شخص لآخر.

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن» في إطار الموضوعات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج الأثني عشر، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 26-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس واليوم عليك أن تعطي وقتا كافيا لكل مشكلة أو خلاف لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل 26-7-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وينصحك اليوم بالمرونة والابتعاد عن العصبية.

حظك اليوم برج الثور 26-7-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر في منزل العلاقات ويساعدك ذلك على أن توطد علاقتك بالآخرين وقد تجد العلاج لأمور تشغلك.

حظك اليوم برج الثور 26-7-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات وهذا يمنحك تألقا وتعتني جيدا بمن تحب.

حظك اليوم برج الجوزاء 26-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك اليوم لتوسيع نطاق نشاطك، فقط تأنى في خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 26-7-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك اليوم بأن تفكر جيدا قبل أن تتكلم حفاظا على علاقاتك.

حظك اليوم برج السرطان 26-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك مبادرا وأكثر جرأة وجاذبية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 26-7-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مثالي للاقتراب ممن تحب وقد تجد من الطرف الآخر اهتماما وتقديرا لقيمتك الشخصية.

حظك اليوم برج الأسد 26-7-2022 على الصعيد المهني

تميل نحو التأمل ومراقبة الأجواء من حولك وعليك ألا تعلن خططك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 26-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الصحة وقد تحتاج اليوم لوقت تقضيه مع نفسك لتستعيد طاقتك وسلامك الداخلي، ومن المهم ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج العذراء 26-7-2022 على الصعيد المهني

المخلصون يساندونك وقد تكتشف حقيقة بعض الزملاء، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 26-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب ويمكنك أن تميز العدو من الصديق.

حظك اليوم برج الميزان 26-7-2022 على الصعيد المهني

الفلك ينصحك بالحفاظ على الدقة في عملك، واقتصد في كلامك كي تأمن شر الجدال، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 26-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس، فلا تستسلم اليوم للحساسية والعصبيةج.

حظك اليوم برج العقرب 26-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ مما يجعل الظروف مواتية للتخطيط ولاكتشاف مواهبك من جديد، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 26-7-2022 على الصعيد العاطفي

اجتماعيا وعاطفيا: رغم التشوش، الوضع الفلكي يمدك اليوم بكل الأدوات التي تجعلك مبهرا ومؤثرا في عيني الجنس الآخر.

حظك اليوم برج القوس 26-7-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يدفعك اليوم لإظهار حكمة في المعاملات المختلفة ويملأ عقلك بأفكار خلاقة تساعدك على التقدم وتنمية أعمال وأموال.

حظك اليوم برج القوس 26-7-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزل الحظ يساعدانك على الاقتراب بذكاء ممن تحب.

حظك اليوم برج الجدي 26-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. وعليك أن تكون يقظا للتفاصيل فالقلق يأتي من إهمال الثغرات.

حظك اليوم برج الجدي 26-7-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس تقترن بالقمر في مواجهة برجك.. كن صبورا، وحاول ألا تقابل الحب بالجفاء.

حظك اليوم برج الدلو 26-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمدك بالإصرار على إنجاز كل عمل بأسلوبك.. تتقدم أعمالك، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 26-7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. اقتران فينوس بالقمر يعدك بالتألق، وتعرف كيف تؤثر في الآخرين.

حظك اليوم برج الحوت 26-7-2022 على الصعيد المهني

الفلك يدعم خطواتك.. تعمل بحماس، وتتضح الأمور من حولك، وتجد حلا لقضية شائكة.

حظك اليوم برج الحوت 26-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يمنحك لباقة وجاذبية، خاصة مع من يشتاقون لتواجدك معهم.