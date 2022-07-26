حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 26-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مواليد برج الميزان كثير من العقلانية، كما لديه أفكار إبداعية ولديه مجموعة من الأفكار الجميلة، والأحلام اللطيفة، إضافة إلى أنّه شخص يتحمل المسؤولية كثيرًا ويؤدي جميع المهام التي تطلب منه دون تقصير، ويؤديها على أكمل وجه لذا دائمًا ما يلقى إشادة وإعجاب من حوله، كما أنه شخص اجتماعي لا يحب البقاء لوحده في كثير من الأحيان، وفي حال وقوعه في الحب، فإنّه يكون شريكًا مثاليًا ورومانسيًا ومحبوبًا بمجرد أن يلتزم في علاقة عاطفية.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي 26 يوليو، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

صفات برج الميزان

يميل مولود برج الميزان إلى الارتباط في وقت متأخر حيث إنّه لا يجد شريكة حياته بسهولة رغم بحثه عنها بشكل دائمًا ورغبته في إيجادها حيث إنّه يحب عيش قصة حب، ولا يكون مرتاحًا عند وجوده وحده، كما أنه يقدم كل أشكال الدعم لمحبوبته وشريكة حياته.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

ينصح الفلك بالحفاظ على الدقة في عملك، واقتصد في كلامك كي تأمن شر الجدال، وانتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

يتواجد القمر في وضع معاكس، لذا يجب عليك ألا تستسلم اليوم للحساسية والتشنج، بحسب ما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن».