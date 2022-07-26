حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 26-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يعشقون الحرية ويبذلون كل ما في وسعهم؛ للحصول عليها والاستمتاع بها وقضاء أوقات مميزة في السفر والتنقلات وزيارة العديد من الأماكن والبلاد، كما أنهم طموحون في عملهم ويضعون أهدافًا يسعون للحصول عليها، ويفعلون أي شيء في سبيل تحقيق أهدافهم المنشودة، وهم أيضاً متفائلون ومريحون ونظرون إلى المستقبل، بأنه مشرق وسيحققون فيه أحلامهم التي ينشدونها ويتميزون بالطيبة الشديدة، ما يجعلهم طفوليين بعض الأحيان.

وفي السطور التالية ووفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، تستعرض «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

يتواجد القمر في منزل المدخرات اليوم، ما يتطلب منك أن تكون يقظا، وأن تبدو حكمة وتسلك القول والفعل الحسن في المعاملات المختلفة، ويذخر عقلك بأفكار خلاقة تساعدك على التقدم وتنمية أعمال وأموال، وفق حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن»، إن الشمس وعطارد يتواجدان بمنزل الحظ اليوم، ما يساعدانك على الاقتراب بذكاء ممن تحب.