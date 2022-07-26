«مبادرة الإحلال»: تخريد 20700 سيارة متقادمة منذ يناير 2021

بلغ عدد السيارات المتقادمة التي جرى تخريدها ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما، نحو 20700 سيارة متقادمة، منذ انطلاق المبادرة بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر يناير 2021.

20700 سيارة متقادمة

وكشف الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، التي مر على تاريخ صنعها أكثر من 20 عاما بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، أن عدد السيارات التي جرى استلامها فعليا من المواطنين المشاركين ضمن المبادرة، ارتفع إلى 20700 سيارة متقادمة.

وأضاف «عوض» في تصريحات لـ«الوطن»، أن السيارات المتقادمة تتوزع بين 16950 سيارة ملاكي، وحوالي 2300 سيارة تاكسي، وحوالى 1450 ميكروباص متقادم.

خطة الدولة للتحول إلى نظام أخضر

وتابع «عوض»، أن ساحة التخريد بمحافظات القاهرة الكبرى، استلمت 18150 سيارة متقادمة، بينما ساحة التخريد في محافظة الإسكندرية، استلمت 2050، بينما ساحة التخريد في محافظة السويس، استلمت 375 سيارة، بينما بلغ عدد السيارات التي جرى تخريدها في محافظة البحر الأحمر، نحو 340 سيارة متقادمة، وتأتي محافظة بورسعيد كأقل المحافظات المشاركة في المرحلة الأولى من حيث عدد السيارات المخردة التي تم تسليمها.

وبدأت الحكومة ممثلة في وزارت المالية والبترول والتجارة والصناعة، في تطبيق المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة في 7 محافظات كمرحلة أولى في شهر يناير 2021، بعد تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار خطة الدولة للتحول إلى نظام أخضر للحفاظ على البيئة، وتقليل اعتماد المركبات على الوقود التقليدي لتخفيف العبء من على عاتق الموازنة العامة للدولة.