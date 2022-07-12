مبادرة «إحلال المركبات»: تسليم 20600 سيارة جديدة خلال 18 شهرًا

نجحت مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، في تسليم أكثر من 20600 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي ضمن المبادرة الرئاسية، في غضون عام ونصف العام منذ انطلاق المبادرة في الأول من شهر يناير 2021، وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري.

وأطلقت الحكومة بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرة في يناير 2021 لـ إحلال المركبات المتقادمة التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي على مدار ثلاث سنوات كمرحلة أولى تستهدف خلالها إحلال أكثر من 250 ألف سيارة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج «غاز- بنزين».

وكشف الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، أنّ عدد السيارات الجديدة التي نجحت المبادرة في تسليمها لإصحابها بعد تسليم سياراتهم المتقادمة بلغ نحو 20600 سيارة غاز طبيعي منذ بداية المبادرة في يناير 2021.

عدد الطلبات لإحلال السيارات المتقادمة يقترب من 40 ألف طلب

وتابع «عوض»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد الطلبات التي تسلمتها المبادرة خلال عام ونصف العام بلغت 39500 طلب إحلال منذ يناير 2021 وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري.

480 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر منذ يناير 2021

وأشار إلى أن قيمة الحافز الأخضر الذي يأتي مساهمة من الخزانة العامة للدولة بوزارة المالية لدعم المشاركين بالمبادرة سجل أكثر من 480 مليون جنيه حتى الآن لافتاً إلى أن الدولة تدعم أصحاب السيارات المتقادمة في دفع المقدمات بالنسبة للسيارات الملاكي بنسبة 10٪ من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصي 22 ألف جنيه وفي حالة التاكسي 20٪ بحد أقصى 45 ألف جنيه، وفي حالة الميكروباص 25٪ بحد أقصى 65 ألف جنيه.