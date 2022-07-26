تفاصيل حادث الطريق الأوسطي اليوم.. انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط

حادث انقلاب سيارة نقل محملة بـ«الزلط سن»، شهده الطريق الأوسطي في منطقة حلوان صباح اليوم الثلاثاء، الحادث المروري الأبرز على مدار الساعات الماضية، ولم يشهد وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل حادث الطريق الأوسطي اليوم.

تفاصيل حادث الطريق الأوسطي: بلاغ عن الواقعة

في صباح اليوم الثلاثاء، تلقت شرطة النجدة بلاغا من عدد من الأهالي، يُفيد بوقوع حادث على الطريق الأوسطي، وتحديدا في منطقة حلوان، وفور وصول البلاغ إلى قسم الشرطة، انتقلت الأجهزة الأمنية المختلفة إلى مكان الواقعة من أجل عمل التحريات الأولية بشأنها.

اختلال عجلة القيادة من السائق

وكشفت الأجهزة الأمنية عن سبب وقوع حادث الطريق الأوسطي اليوم، ورجحت أن السبب في الحادث، هو اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة، ما أدى إلى وقوع الحادث بهذا الشكل.

وبعد انتقال رجال المباحث إلى مكان الحادث، جرى الدفع على الفور بسيارة إسعاف، خوفاً من وقوع أية إصابات بشرية، لكن الحادث حسب الجهات الأمنية، لم يُسفر عن وقوع أية خسائر في الأرواح أو إصابات، نتيجة وقوع الحادث.

وعلى الفور، تم تحرير محضر بتفاصيل الحادث، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث المروري، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إزالة آثار الحادث

ورفع رجال المرور كل الآثار المتبقية من الحادث المروري عن الطريق، من أجل إعادة تسيير الحركة المرورية مرة ثانية، كما استعجلت النيابة العامة، الأجهزة الأمنية، في كشف تحرياتها النهائية بشأن الواقعة، من أجل تحديد كل ملابسات الحادث.