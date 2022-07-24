إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل على «صحراوي» أبوقرقاص بالمنيا

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحروي الشرقي أمام قرية بني حسن الشروق في شرق النيل بمركز أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الأحد.

تلقى اللواء محمد عبد التواب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مركز شرطة أبوقرقاص، يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية بني حسن الشروق، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

3 مصابين بكدمات وسحجات بأنحاء الجسم

وبانتقال سيارات الإسعاف ورجال الشرطة والفحص، تبين انقلاب السيارة رقم «2821 ن.ا.ا» ربع نقل، ونتج عن ذلك إصابة كلا من «بدر. ع» 43 عامًا، و«عبد الرحمن. ح» 11 عاما، ويقيمان بمركز ملوي، وشخص ثالث جاري التعرف على بياناته، وتراوحت الإصابات ما بين سحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم والحالة العامة للمصابين مستقرة.

اختلال عجلة القيادة بيد السائق أدى لانقلاب السيارة

وجرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفي أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها وحدة مباحث أبوقرقاص، أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق وفشله في السيطرة على السيارة بسبب السرعة الزائدة.

وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة بالطريق الصحراوي الشرقي، حيث أدى الحادث إلى ارتباك وعرقلة حركة سير السيارات القادمة من محافظات جنوب الصعيد، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة بمركز أبوقرقاص، والتي أمرت بانتداب مهندس فني من المرور لفحص الحادث ومعرفة أسبابه وملابساته.