استشاري نفسي: انخفاض أداء الشخص في العمل أو المنزل دليل على الاكتئاب

قال الدكتور محمد رضا فقي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للطب النفسي، إن انخفاض أداء الشخص بصورة واضحة، في العمل والبيت والدراسة، وعلاقته بالآخرين، دلالة على وجود اكتئاب أو اضطراب نفسي لديه، لكن إذا لم يحدث ذلك، يكون الشخص مجهدا نفسيا، متابعا: «قدراته بتنخفض مش قادر يقعد مع أصحابه، أو يحصل بشكل أفضل ومعدلات إنجازه قليلة».

الجهاز النفسي

أضاف «فقي»، خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مساء اليوم، على فضائية «CBC»، وتقدمه الإعلامية هبه الأباصيري ومنى عبدالغني، أن هناك ما يسمى بالجهاز النفسي لدى الإنسان، ويعمل على توازن الشخص، وهذا الجهاز خطير، لأنه مسئول عن درجة التركيز والانتباه والتواصل مع الآخرين، لافتا إلى أن هذا الجهاز موجود نظريا فقط، لكن إذا أصبحت الأعراض جسيمة، فإن هذا دليل على مرور الشخص بأزمة نفسية، تحتاج تدخل الطبيب.

أعراض المرض النفسي

أوضح عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للطب النفسي، أن الطبيب لا يلجأ لرسم المخ إلا إذا كان هناك نوبات صرعية، لافتا إلى أن ليس كل المرضى النفسيين ينزوون، قد يندمج الشخص بأكثر من طبيعته، ويصبح صاحب سلوك تشاجري، وهذا يعد دليلا على الأزمة النفسية، مبينا أن الأشخاص المحيطين بالإنسان، يلاحظون العصبية الحادثة له وتغير سلوكه، مشيرا إلى أن هناك سلوكا خاطئا في المجتمع، وهو ضعف الإنسان الذي يتحدث عن الصعوبات التي تواجهه في الحياة.