«حياة كريمة»: لدينا 860 مشروعا بالشرقية.. نسبة التنفيذ تخطت الـ60%

أعلن سعيد عباس، منسق مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة الشرقية، أن نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في قرى ومراكز المحافظة، وصلت لـ86%، إذ أن مشروعات تطوير الريف المصري، الذي تنفذها مبادرة «حياة كريمة» في محافظة الشرقية، بدأت بالبنية التحتية، يتمثل في محور الصرف الصحي، موضحًا أن المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، التي من شأنها ضمان «حياة كريمة» لتلك الفئة، وتحسين ظروف معيشتهم.

أكثر من 860 مشروعًا في محافظة الشرقية

أضاف «عباس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المبادرة»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن مبادرة «حياة كريمة»، لديها أكثر من 860 مشروعًا في محافظة الشرقية، وتم الانتهاء من أكثر من 400 مشروع، ونسبة تنفيذ المشروعات في المحافظة، تخطت 60%، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن المبادرة تعمل على مشروعات تخص مياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعي، وجميعها مشروعات أساسية في مبادرة حياة كريمة، كما أن الأعمال تجرى على مستوى البنية التحتية، ومختلف المناحي الحياتية التي تخدم المواطن المصري، منها مراكز الشباب والرياضة.

مراكز الشباب والرياضة من أهم محاور المبادرة

أشار منسق مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة الشرقية، إلى أن مراكز الشباب والرياضة، تًعد من أهم محاور المبادرة لتوفير مكان للأسرة في القرية، من أجل المشاركة في الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى مشروعات الصحة والمجمعات الحكومية لكي تصل إلى عدد كبير من المواطنين، وتم إنشاء 29 مركز شباب ورفع كفاءة الآخرين، مشيرًا إلى أنه مع انتهاء الشهر الحالي سيتم الانتهاء من كل المشاريع المتعلقة بمراكز الشباب، وتعمل مبادرة حياة كريمة في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وما إلى ذلك من مجالات التنمية المختلفة.