إصابة 11 في تصادم سيارتين على الطريق الدولي الساحلي بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، قبل قليل، حادث تصادم مروع على الطريق الدولي الساحلي، بنطاق مركز إدكو، مما أسفر عن إصابة 11 شخصاً بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقي إخطارا بالحادث

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز ادكو مما أدى إلى إصابة 11 شخصاً، ويجري عمل الفحوصات الطبية، كما تم تحرير محضر بالواقعة.

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين، وهم كل من «نسمة طارق محمد»، 34 سنة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، و«مصطفى أحمد رمضان»، 37 سنة، مصاباً بكسر في الحوض، و«محمد مصطفى رمضان»، 6 سنوات، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب «محمد أحمد سعيد»، 11 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، و«رودي أيمن جابر»، 5 سنوات، مصابة بكدمات وجروح متفرقة، و«منى طارق محمد»، 38 سنة، ربة منزل، مصابة بكسر في الساق اليمنى، و«عمار أيمن جابر»، 4 سنوات، و«آلاء طارق محمد»، 28 سنة، و«شيماء أحمد سعيد»، 20 سنة، و«آية أحمد رشاد»، 21 سنة، وجميعهم يقيمون بمحافظة الإسكندرية.

نقل المصابين إلى المستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إدكو لتقديم الخدمة الطبية، ورفع حطام تصادم السيارتين، وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيقات في الحادث.