نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط.. سجل الآن

تزامنًا مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022، وبداية عمليات التصحيح من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يبحث عدد كبير من طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة، عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط، وتعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها «جوجل»، خلال هذه الساعات.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، استمرار تصحيح الثانوية العامة 2022، إذ تجرى أعمال التصحيح بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء، وأن كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

أتاحت «الوطن»، عبر موقعها الإلكتروني، رابطًا يتمكن من خلاله طلاب الثانوية العامة، من الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022، فور ظهورها، والإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتتمثل خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم، من خلال رابط «الوطن»:

1- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم، من خلال الضغط هنـــــا.

2- كتابة الاسم الرباعي للطالب أو الطالبة.

3- كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

4- اختيار الشعبة «أدبي، علمي».

5- اختيار المحافظة المقيم بها الطالب.

6- إدخال البريد الإلكتروني بشكل واضح.

7- كتابة رقم الموبايل.

8- الضغط على أيقونة «سجل الآن».

موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يجرى إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

كما يجرى خلال هذه الأيام، تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022، للشعبتين العلمي والأدبي، ومن ثم يجرى اعتماد نتيجة الثانوية العامة، وظهورها عبر الموقع المخصص للنتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.