يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر «الوطن» بالاسم ورقم الجلوس، وذلك عقب إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ظهور النتيجة في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.

توتر بين الطلاب قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وشهدت الساعات القليلة الماضية، حالة من التوتر انتابت العديد من الطلاب مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بشكل رسمي، إذ ترتفع دقات القلوب مع مرور كل ثانية، حتى يطمئن الطلاب على الدرجات التي حصلوا عليها ويضعوا بها أقدامهم على سلم المرحلة الجامعية التي تسبق تأهيلهم إلى سوق العمل مباشرة، ويجرى إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر «الوطن» بالاسم ورقم الجلوس، عقب اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر «الوطن» بالاسم ورقم الجلوس

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر «الوطن» بالاسم ورقم الجلوس، عقب إعلانها رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ نقدم لجميع قرائنا رابط الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس والاسم.

كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2022 «الوطن» بالاسم ورقم الجلوس

1- اضغط على هذا الرابط الذي خصصه موقع الوطن للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022.

2- لن تمر سوى ثوان قليلة حتى تظهر لك صفحة تتضمن خانات فارغة للبيانات يجب تسجيلها، من خلال إدخال الاسم الرباعي.

3- اختار الشعبة.

4- كتابة بريدك الإلكتروني.

5- تسجيل رقم الجلوس الخاص بك.

6- تحديد المحافظة الخاصة بك.

7- تسجيل رقم هاتفك الخاص.

8- وأخيرًا اضغط على سجل الآن، وستصلك النتيجة بمجرد ظهورها.

رصدنا 71 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2022

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى رصد 71 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2022، وجرى تحويل جميعها إلى الشئون الثانونية بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الغشاشين، مشيرا إلى أنه يجرى إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.