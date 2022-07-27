سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 27-7-2022 في مصر

تهتم الكثير من ربات البيوت بإعداد العديد من وصفات الطعام المختلفة حتى يتناول أفراد الأسرة وجبات جديدة ومختلفة باستمرار، وفي كثير من الأحيان تتكون تلك الوجبة من البيض، ما يجعلهن يحرصن على متابعة سعر كرتونة البيض اليوم لشراء ما يحتجن إليه من كميات.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو من عام 2022، وفق حديث الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، التي جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

أوضح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة خلال حديثه لـ «الوطن»، أن سعر كرتونة البيض اليوم شهدت استقرارًا ملحوظًا في الأسعار في السوق المصرية، وبدأ ذلك الاستقرار منذ مطلع الشهر الجاري.

وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر طبق البيض الأحمر يتراوح بين 65 و70 جنيهًا في المزرعة اليوم، ليصل للمستهلك بسعر 72 جنيهًا تقريبا، بينما جاء سعر طبق كرتونة البيض البلدي من المزرعة للمستهلك بقيمة مالية تتراوح بين 65 و70 جنيهًا.

وأشار «السيد» إلى أن سعر طبق البيض الأبيض الذي يحتوي على 30 بيضة يتراوح بين 60 و65 جنيهًا، فيما يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 67 و69 جنيهًا للكرتونة.

سعر البيض في الأسواق المحلية

وجاء سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 30 بيضة ليصل إلى 75 جنيهًا، بينما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم إلى قيمة 74 جنيهًا، بينما يرتفع متوسط سعر طبق البيض البلدي بسعر 80 جنيهًا في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية.