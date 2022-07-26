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«التموين»: ‏استمرار طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية.. والكميات مرشحة للزيادة

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وفاء الصعيدي
07:55 م | الثلاثاء 26 يوليو 2022
البيض

البيض

‏أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية مستمر، وأشار إلى أن الكميات مرشحة للزيادة حال زيادة الطلب من المواطنين.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتابع يوميا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية توفر البيض بالمجمعات الاستهلاكية، وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال أن وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضرورة توفير كل احتياجات المواطن من بيض المائدة.

وأشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية يتلقى يوميا تقريرا من الشركة القابضة حول عمليات الضخ اليومي للبيض ونسب الطرح في كل مجمع استهلاكي، مضيفا أن الشركة القابضة تعتمد في نسب التوزيع على الكثافة السكانية بجوار كل مجمع استهلاكي وعمليات الإقبال من المواطنين، مؤكدا أنه حال زيادة الإقبال في منطقة معينة على شراء البيض يتم زيادة الكمية المطروحة في المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطن منه.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.