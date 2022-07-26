سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 26-7-2022 في مصر

يبحث الكثيرون عن سعر طبق البيض في الأسواق المحلية، بعدما استقر في المحلات، خاصة بعد إعلان وزارة التموين عن طرح كميات من البيض في منافذ البيع الحكومية بسعر أقل من السوق، بفارق نحو 10 جنيهات.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» في التقرير التالي سعر كرتونة البيض، اليوم في الأسواق المحلية، وفق شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، وذلك في إطار حرصها على تقديم ما يبحث عنه القراء بشكل يومي.

سعر كرتونة البيض اليوم

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، وفي تصريحات لجريدة «الوطن»، إنّ هناك استقرار ملحوظ في أسعار البيض مستقرة في السوق المحلي منذ مطلع الشهر الحالي، حيث تراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 65 و70 جنيهًا في المزرعة اليوم، ليصل للمستهلك بسعر 72 جنيهًا تقريبا، بينما جاء سعر طبق كرتونة البيض البلدي من المزرعة للمستهلك بقيمة مالية تتراوح بين 65 و70 جنيهًا.

وأضاف، أن سعر طبق البيض الأبيض المكون من 30 بيضة يتراوح بين 60 و65 جنيهًا،، بينما يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 67 و69 جنيهًا للكرتونة.

سعر البيض في الأسواق المحلية

ويباع سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 30 بيضة إلى 75 جنيهًا، بينما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 74 جنيهًا، بينما يرتفع متوسط سعر طبق البيض البلدي بسعر 80 جنيهًا، وفي الأسواق الشعبية والمحلات التجارية.

بينما يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في الأسواق اليوم بين 75 و95 جنيهًا، بينما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر بين 80 إلى 100 جنيه للكرتونة، أما في المحلات التجارية.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات من البيض في منافذ الاستهلاكية الحكومية بسعر 65 جنيهًا، بفارق نحو 10 جنيهات في الكرتونة.