حكاية عصابة متخصصة في «كسر الكالون» بحلوان.. بتسرق فلوس وموبايلات

شهدت منطقة حلوان عصابة متخصصة في السرقة من خلال أسلوب «كسر الكالون» مكونة من 4 أفراد «مسجلين خطر»، ونجحت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في كشفهم والقبض عليهم.

وتستعرض «الوطن» القصة الكاملة لهذه العصابة، وحيلهم الثابتة في السرقة حسب ما أعلنته وزارة الداخلية من تفاصيل، في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

عصابة السرقة في حلوان

وأبلغ أحد أصحاب المحلات في منطقة حلوان، قسم شرطة حلوان التابع لمديرية أمن القاهرة، بعد اكتشافه سرقه محله بعد كسر الكالون، وكانت قائمة المسروقات تضم مبلغا ماليا وهاتفا محمولا، إضافة إلى بعض المتعلقات الشخصية.

الأجهزة الأمنية تبدأ التحريات حول واقعة السرقة

وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية إلى مكان واقعة السرقة، وبدأت إجراء التحريات وجمع المعلومات بشأنها، لكشف الملابسات الكاملة للواقعة وتحديد هوية سارق المحل بعد كسر الكالون.

تحديد هوية العصابة.. 4 مسجلين خطر

وبعد إجراء التحريات الأولية وجمع المعلومات بشأن واقعة السرقة المذكورة، تم بالفعل التوصل إلى من ارتكب واقعة السرقة، وتبيّن أنّها عصابة مكونة من 4 أفراد جميعهم لهم معلومات جنائية «مسجلين خطر»، ومقيمين داخل محافظة القاهرة.

ضبط المتهمين في واقعة سرقة محل بحلوان

وبعد تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين الأربعة، ومن خلال مواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة المذكورة من خلال أسلوب «كسر الكالون»، واعترفوا أيضا بأنّهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في وقائع السرقة بنفس الأسلوب، كما ارتكبوا 5 حوادث سرقة من قبل بنفس الأسلوب، وأرشدوا الأجهزة الأمنية عن المسروقات التي استولوا عليها من قبل.