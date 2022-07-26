«الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمنًا قيام 3 أشخاص بالتشاجر بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية.

تداول مقطع فيديو على «فيس بوك»

وقالت الداخلية، في بيان لها إن كشف ملابساته جاء في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» متضمنًا قيام 3 أشخاص بالتشاجر بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية.

مشادة كلامية تحولت لمشاجرة

وأضافت، بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجاري حدثت مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول شخصين «لهما معلومات جنائية»، وطرف ثانٍ أحد الأشخاص- جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة سيدي بشر بالإسكندرية حال تواجدهم بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الطرف الأول بالتلويح بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما دون حدوث إصابات وفروا هاربين» .

وتابعت الوزارة، أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية»