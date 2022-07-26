تكريم اسم الفنان محمود ياسين بأكاديمية الفنون.. عرض فيلم عن مسيرته بحضور أسرته

شهدت أكاديمية الفنون مساء اليوم عرض فيلم «إمبراطور السينما»، ضمن إحتفالية تكريم اسم ومسيرة الفنان محمود ياسين.

شهادات الفنانين عن محمود ياسين

واستعرض الفيلم السيرة الذاتية للفنان الراحل، وروى عدد من الفنانين شهادتهم عنه، ومن بينهم محي إسماعيل الذي قال: «إشتغلنا سوا في مسرح الــ100 كرسي وكنا بنقدم التجارب الجديدة وكان معانا سميحة أيوب وكان ممثل أكثر من رائع».

أما السيناريست الراحل مصطفى محرم فقال: «كان بيطلع هو و3 ممثلين ثانويين على المسرح في بدايته ولكن لفت نظري بصوته لأنه كان مميز من كل المجموعة وقولت ده ليه ميشتغلش في السينما، وحسين كمال كان حاطط عينه عليه في مسرحية وبعد كده شوفته في شئ من الخوف بعد ما اختاره المخرج حسين كمال وأصبح يقين عندي إن ده هيبقى نجم السينما المصرية».

رشوان توفيق: محمود ياسين علامة في تاريخ الفن

وشهد الفيلم ظهور الفنان رشوان توفيق الذي قال عن محمود ياسين: «كان ممثل رفيع المستوى وأنا بعتبره علامة في تاريخ الفن في مصر، وعلاقتي به بدأت أيام ما كنت مخرج في التليفزيون ومحمود ياسين نحت في الصخر علشان يعمل شئ وكان بيعمل أدوار صغيرة لحد ما حسين كمال قرر يتبناه في فيلم نحن لا نزرع الشوك».

أما المنتج الراحل محسن علم الدين فقال في شهادته: «صلاح سيف تنبأ بنجومية محمود ياسين من المسرح وكان هناك صراع بين يوسف شاهين وحسين كمال على محمود ياسين ولكن شاءت الظروف أن محمود ياسين يروح مع حسين كمال».

حضور الإحتفالية

وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين ومن بينهم غادة إبراهيم وبشرى وأحمد سلامة وأبناء الراحل عمرو ورانيا وأحفادهم.