عمرو محمود ياسين يكشف حقيقة تعاونه مع «ياسمين والعوضي» في رمضان المقبل

نفى السيناريست عمرو محمود ياسين، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن تعاقده على كتابة مسلسل جديد من بطولة الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، لعرضه في موسم دراما رمضان المُقبل.

وكتب عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «أنا غير متعاقد حتى الآن على أي عمل درامي برمضان 2023، خلافًا لما نشر من أخبار حول هذا الأمر.. تلقيت عددا كبيرا من المكالمات حول هذا الموضوع.. فوجب أن أعلق عليه وأصحح هذا الخبر».

عمرو محمود ياسين يتعاون مع ياسمين والعوضي في رمضان 2021

وكان عمرو محمود ياسين، قد تعاون مع الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، في موسم دراما رمضان 2021، من خلال مسلسل «اللي مالوش كبير»، حيث حقق نجاحًا كبيرًا طوال فترة عرضه، لاسيما وأنه العمل الدرامي الأول الذي جمعهما بعد الزواج.

مسلسل اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، إيمان السيد، محمود حافظ، بدرية طلبة، عايدة رياض، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

وكان موسم دراما رمضان الماضي، قد شهد غياب ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وذلك إثر الوعكة الصحية الشديدة التي تعرضت لها، فيما انشغل معها زوجها، خاصة وأنّ سافرت خارج البلاد لاستكمال الرحلة العلاجية، بالتزامن مع الموسم الدرامي.

تفاصيل عودة ياسمين عبدالعزيز للسينما بعد غياب 4 سنوات

يذكر أنّ المخرج خالد خلال، قد كشف في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن تعاونه مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في فيلم سينمائي جديد، حيث يشهد عودتها للسينما بعد غياب دام نحو أربع سنوات تقريبًا.