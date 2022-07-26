بالأسماء.. وزير الداخلية يعتمد الحركة العامة لتنقلات وترقيات ضباط الشرطة

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مساء اليوم ، حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة؛ وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة لإقرارها، وشهدت الحركة تغييرات واسعة، شملت عددا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.

حركة تنقلات وزارة الداخليةوراعت حركة تنقلات وزارة الداخلية المعايير الأساسية وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، والاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط، مع الوضع في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.وشهدت تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.

وشهدت الحركة إحالة عددا من الضباط الذين أوفوا العطاء للمعاش، و ترقية آخرين من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية، بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن، والقطاعات الأمنية؛ لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية، واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي وفق استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة، وترسيخ سياستها في إعلاء مبدأ سيادة القانون، والموائمة بين تحقيق الأمن بمفهومة الشامل، ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

وشملت حركة التنقلات والترقيات التى اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مساعدا لوزير الداخلية، و مدراء أمن و مديرو ادارات عامة.ومن أبرز من شملتهم الحركة، تعيين اللواء

تنفيذ حركة ضباط الشرطة 2022

ومن المقرر حسب مصادر أمنية ان يتم تنفيذ الحركة بالنسبة للقيادات ومساعدى الوزير للقطاعات ونوابهم ومديرو الامن ونوابهم فى اليوم التالى لاعلان الحركة على أن يتم التنفيذ من جانب باقى الضباط عقب الانتهاء من فحص التظلمات وهى المدة المحددة بنهاية يوم 5 اغسطس المقبل، وهو ما يعنى التنفيذ فى المواقع الجديدة بداية من يوم 6 اغسطس المقبل.

المجلس الأعلى للشرطة

ويعد اجتماع المجلس الأعلى للشرطة ضروريا لصدور الحركة ويتكون المجلس من أقدم ضباط هيئة الشرطة بصفاتهم الوظيفية التى يحددها وزير الداخلية، من عدد لا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد عن 15 عضوا، ويرأس المجلس أقدم أعضائه من الضباط وعند غياب الرئيس أو وجود مانع يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط، ولا تصدر حركة الضباط إلا بعد انعقاده.

ويتولى أعمال أمانة المجلس رئيس قطاع شئون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة، مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره المجلس، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الداخلية

وجاءت حركة وزارة الداخلية كالتالى:

اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن .

اللواء طارق مرزوق – مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية.

الللواء رجب عبد العال- مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى.

الللواء ناصر محى الدين- مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات.

اللواء حسام عبد الحليم مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.

اللواء د. / عمر السويفى- مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.لواء / مفيد محمد – مساعد الوزير لقطاع الأمن العام.لواء / هشام الزغبى- مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

لواء غالب مصطفى – مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.

لواء / حمزة عباس – مساعد الوزير لقطاع الرعاية الإجتماعية .لواء /عمرو البيلى-مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية.

لواء / هشام أبو النصر – مدير أمن الجيزة.

لواء / خالد البروى – مدير أمن الإسكندرية.

لواء / أحمد جمال – مدير أمن أسيوط.

لواء / السيد سلطان – مدير أمن مطروح.

لواء / مروان حبيب – مدير أمن الدقهلية.

لواء / محمد صلاح – مدير أمن الشرقية .

لواء / عبد الرحمن هريدى- مدير أمن السويس.

لواء / أشرف عبدالله – مدير أمن أسوان.

لواء / محمد عمار – مدير أمن الغربية .

لواء / محمد أبو الليل- مدير أمن الوادى الجديد.

لواء / سعيد شوقى – مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.

لواء / عصام حسين- مدير الإدارة العامة لحماية الآداب.

لواء / عمرو البندارى – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .

لواء / طارق راشد – مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة.

لواء / عاصم الشريف – مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

لواء / وليد عواد – مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

لواء / هشام زين – مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس.

لواء / منال عاطف – مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان.

لواء / حسام عطية- مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء.

لواء / محمد عبد الحفيظ- مدير الإدارة العامة للمرور.