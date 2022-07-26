العثور على جثة لشاب مجهول الهوية بجوار شريط السكك الحديدية بالمنيا

عثر الأهالي على جثة مجهولة لشاب ملقاة بالقرب من شريط السكك الحديدية بإحدى قري مركز المنيا، وتم نقلها لمشرحة المستشفى العام، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة.

جثة لشخص مجهول الأسم والعنوان

كان اللواء محمد عبد التواب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة المنيا، يتضمن العثور علي جثة لشخص مجهول الأسم والعنوان ملقاة بالقرب من شريط السكك الحديدية قبلي قرية دماريس بمركز المنيا.

وبالفحص والمعاينة أفادت التحريات الأولية، أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر، ويرتدي جلبابا وتوجد جروح في الرأس من الخلف، وآثار عنف بمناطق متفرقة من الجسم، وانتقل فريق من النيابة العامة للمعاينة.

تحريات للتوصل لأهلية الشاب

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ إجراءات النشر عن المتوفى للتوصل لأهليته، وتكثف إدارة البحث الجنائي من تحرياتها لمعرفة الظروف والملابسات، وتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه، ولم يتم معرفة سبب الوفاة أو التوصل لبيانات الشاب، حيث لايحمل أى متعلقات شخصية في طيات ملابسه.

وعثر أهالي قرية «ميانة»، قبل أيام، على جثة فتاة مجهولة الاسم والعنوان، وترتدي كامل ملابسها وملقاة بمصرف المحيط الزراعي أمام مركز مغاغة، وتم التحفظ عليها ونقلها لمشرحة المستشفى العام، وكلفت النيابة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وملابساتها، وقررت إنتداب مفتش الصحة والطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للجثة ومعرفة أسباب الوفاة وهل توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة من عدمه.