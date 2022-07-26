حسام صالح: تعاون «المتحدة» و«الثقافة» لكشف المواهب يعكس اهتماما حقيقي بالهوية المصرية

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للإعلام، إن بروتوكول الشركة المتحدة مع وزارة الثقافة من أجل ترسيخ الهوية المصرية واكتشاف المواهب من أجل عرض المحتوى على الشاشات والتلفزيون والمسابقات الثقافية المختلفة في التليفزيون، يأتي في ظل أن قصور الثقافة والأوبرا وغيرها تعد محفلا يحضره 300 شخص مثلا، لكن العرض في التليفزيون يزيد الاهتمام بالحدث ويعرف من في الأقاليم الأحداث والحفلات وهذا حقهم.

وأوضح «صالح» أن البروتوكول يبرز أهمية الإعلام ودور الشركة المتحدة في تمكين الجمهور من الاستمتاع بالموسيقى العربية والفنون ومشاهدة فنانين مصريين وعرب وعالميين.

خطط اكتشاف المواهب الفترة المقبلة

وأضاف الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للإعلام خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الأمر الخاص باكتشاف المواهب يتم من خلال قصور الثقافة في الأقاليم والقاهرة وتتبع وزارة الثقافة.

وتابع «صالح» قائلا إن إبراز المواهب يهدف لعرض أكبر عدد منهم من أجل التعريف بقدراتهم، وأضاف: «لما المتحدة مع وزارة الثقافة نقلت مهرجان الموسيقى العربية في العامين السابقين الناس بقيت تسأل عيله بدري شهرين تلاتة، هنعمل اكتشاف للمواهب في الأقصر وأسوان والوادي الجديد وبورسعيد ودمنهور وطنطا والاسكندرية والعلميين الجديدة وتجتمع المواهب دي في بوتقة واحدة».

الكشف عن الفن الأصيل ودعم الهوية

وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للإعلام، أنه بعد اكتشاف هذه الكوكبة من المواهب سيكون ذلك إسهاما في الكشف عن الفن المصري الأصيل، فضلا عن تشجيع الشباب على التقدم باستمرار للكشف عن الهوية المصرية الحقيقية وليس الاهتمام بها بشكل نظري فقط، وسيجري إبراز هذا عن طريق المحافل الثقافية.

اختيار المخرج محمد فاضل لنقل الفعاليات

وأشار «صالح» إلى أن الاختيار وقع على المخرج القدير محمد فاضل لنقل هذه الفعاليات، وجاء الاختيار عبر وزارة الثقافة والمؤسسات التابعة لها، خاصة أن المخرج لديه رؤية قوية مع وجود شباب من قنوات إعلامية مختلفة سيستفيدوا من نقل الخبرة لهم.