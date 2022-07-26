من هو اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة الجديد؟

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الثلاثاء، قرارًا بتعيين اللواء هشام أبوالنصر، مديرًا لأمن الجيزة، خلفًا للواء علاء فاروق مدير الأمن السابق، وذلك ضمن حركة تنقلات الشرطة 2022 التي أعلنتها وزارة الداخلية.

واللواء هشام نصر، شغل مديرًا لأمن مطروح، قبل صدور قرار توليه مديرًا لأمن الجيزة، وسبق توليه مأمور قسم الوايلي، ثم مديرًا لشرطة المرافق بالعاصمة، وعقب ذلك تولى مساعدًا لمدير أمن القاهرة للشؤون المالية، ثم نائبًا لمدير أمن القاهرة لقطاع شرق، ومنها مديرًا لأمن مطروح.

وشهدت الحركة إحالة عدد من الضباط الذين أوفوا العطاء للمعاش، وترقية آخرين من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية، بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن، والقطاعات الأمنية؛ لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية، واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي وفق استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة، وترسيخ سياستها في إعلاء مبدأ سيادة القانون، والمواءمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

وشملت حركة التنقلات والترقيات التى اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مساعدا لوزير الداخلية، ومدراء أمن ومديرى ادارات عامة.

تنفيذ حركة ضباط الشرطة 2022

ومن المقرر حسب مصادر أمنية أن يتم تنفيذ الحركة بالنسبة للقيادات ومساعدي الوزير للقطاعات ونوابهم ومديرى الأمن ونوابهم في اليوم التالي لإعلان الحركة على أن يتم التنفيذ من جانب باقي الضباط عقب الانتهاء من فحص التظلمات، وهي المدة المحددة بنهاية يوم 5 أغسطس المقبل، وهو ما يعني التنفيذ في المواقع الجديدة بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.