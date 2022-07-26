عاجل.. إيقاف محقق ثالث بمديرية أوقاف الغربية لمدة ثلاثة أشهر

أصدرت وزارة الأوقاف، اليوم، قرارا بإيقاف إبراهيم محمد إبراهيم أبو سنة، محقق ثالث بمديرية أوقاف الغربية، لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب.

خروج على مقتضيات الواجب الوظيفي

جاء القرار من الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الأوقاف، رقم 251 لسنة 2022م، وطبقا لنص المادة 63 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، بناء على مذكرة التفتيش العام، وعلى قراروزير الأوقاف.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها قبل قليل، أن سبب الإيقاف، كان في ضوء ما نسب إليه من مخالفات، وخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي.