تنفيذ ورش عمل للجان التغذية المدرسية في دمياط.. طرق استلام وفحص الوجبات

بدأت مديرية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، وبالتعاون مع مديرية الصحة والسكان وفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، عقد ورش عمل تدريبية على مدار أسبوع لأعضاء لجان التغذية بالمدارس على مستوى المحافظة.

وشهد الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط أولى فعاليات البرنامج التدريبي بحضور الدكتور محمد بدران، وكيل مديرية الصحة والسكان بدمياط، والدكتور محمد فايد، مدير الصحة المدرسية، والسعيد الفداوي، مراقب عام الأغذية، ويحيى توما، مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية، وهديل النطار، موجه أول التغذية بالمديرية، ومها بدوي، مدير إدارة التدريب، والدكتورة مروة صالح، مدير الإعلام والتربية السكانية.

طرق فحص الوجبات المدرسية

وتضمن البرنامج التدريبي طرق استلام وفحص الوجبات الموردة إلى المدارس بالأسلوب الصحيح والطريقة السليمة لاستلام الوجبات المدرسية، بالإضافة إلى طرح التوصيات الصادرة عن اجتماع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة تنفيذ إجراءات الإشراف والمتابعة لمنظومة الوجبات المدرسية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.

كما تناول الدكتورمحمد فايد، والدكتور السعيد الفداوي، مكونات الوجبات المدرسية المعتمدة من قبل الجهات المعنية بسلامة الغذاء، وما تتيحه تلك الوجبات من سعرات حرارية وعناصر غذائية مفيدة للطلاب بمختلف مراحل التعليم.

تطبيق منظومة التغذية المدرسية

من جانبه، أشار الدكتور خالد خلف أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا مع مديرية الصحة ومكتب المستشار العسكري فيما يتعلق بتطبيق بمنظومة التغذية المدرسية، مؤكدا على أهمية استلام الطلاب لوجباتهم المدرسية، ودور المعلمين في توعية الطلاب بأهمية تناول تلك الوجبات لما لها من فوائد صحية، حيث إنها تتضمن العديد من العناصر الغذائية الضرورية لهم.