الثاني خلال ساعات.. انتشال جثمان شاب ألقى بنفسه فى نيل دمياط

تمكن رجال الإنقاذ النهري في محافظة دمياط، قبل قليل، من انتشال جثمان شاب ألقى بنفسه في نهر النيل، عصر اليوم السبت، تاركاً خلفه متعلقاته الشخصية، وهي الواقعة الثانية خلال ساعات، بعد العثور على جثمان شخص ألقى بنفسه في نهر النيل، من أعلى كوبري دمياط المعدني.

وانتشل رجال الإنقاذ النهري جثة الشاب، بعد حوالي ساعة من إلقاء نفسه في نهر النيل، حيث أكد عدد من شهود الواقعة أن شاباً في العقد الرابع من العمر، صعد إلى أعلى سور كورنيش النيل، وأقدم على التخلص من حياته بإلقاء نفسه فى مياه النيل.

الدفع بسيارة إسعاف إلى كورنيش النيل

تلقي اللواء حسام بدرة، مدير أمن دمياط، إخطاراً بقيام شخص مجهول الهوية بإلقاء نفسه فى مياه النيل، وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى منطقة كورنيش النيل، أمام سنترال دمياط الرئيسي، فى المنطقة الواقعة ما بين كوبري دمياط المعدني وكوبري دمياط العلوي.

شاب يلقي بنفسه من أعلى كوبري دمياط المعدني

وتمكن رجال الإنقاذ النهري، في وقت سابق من صباح اليوم السبت، من انتشال جثمان شاب أقدم على التخلص من حياته بإلقاء نفسه من أعلى كوبري دمياط المعدنى مساء أمس الجمعة، ويدعى «محمد عبدالمنعم عماشة»، من مواليد عام 1983 ومقيم بشارع «وزير»، وتم العثور على الجثة أمام حديقة «بنت الشاطئ» بميدان الساعة.