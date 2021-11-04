تكليف للمدارس بصرف حافز تطوير التعليم لمعلمي الصفوف الأولى

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، خطابا للإدارات التعليمية، بالتنبيه على توجيه عام رياض الأطفال والتعليم الابتدائي بسرعة موافاة إدارة الموازنة بالمديرية بالأعداد الفعلية لمعلمي وموجهي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والصف الثاني والصف الثالث والرابع الابتدائي لمستحقي الحافز.

سرعة الانتهاء من حصر أعداد معلمي الصفوف الأولي لصرف الحافز

وشددت مديرية التعليم بالقاهرة، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، على سرعة الانتهاء من الاعداد لمستحقي الحافز بالإدارات التعليمية عن الفترة من 1يوليو حتى 31 سبتمبر، وذلك حتى يتسنى صرف مستحقاتهم من الحافز للعام المالي 2022/2021.

وحددت المديريات التعليمية، ضوابط صرف الحافز لمعلمي وموجهي رياض والصف أالابتدائي والصف الثاني والصف الثالث والرابع الابتدائي كالتالي:

ضوابط صرف الحافز لمعلمي وموجهي الصفوف الأولي

- الحضور 20 يوم عمل ( توقيع فعلي في دفتر الحضور والانصراف ) عدا شهر فبراير يكون 18 توقیعا.

- في حالة الغياب بما يتجاوز خمسة أيام شهريا من أيام العمل الفعلية يحرم المستحق من الصرف.

- تطبق قواعد الصرف بالنسبة للإجازات المرضية بأجر كامل والاستثنائية وإجازة الوضع ).

-عدم تجاوز المعدلات للصفوف الأولى وهي «معلم لكل فصل و2 معلمة لكل قاعة رياض أطفال بالمدرسة».

- يتم تسجيل معلمي كل صف علي حدي ( رياض الأطفال - الصف الأول - الثاني - الثالث - الرابع).

- يتم تسجيل معلمي اللغة الإنجليزية في كشف مستقل شرط ان يكون جدول حصصه من الصف الأول للرابع بمعدل 6 فصول للمعلم و معلم اللغة الإنجليزية الذي يقوم بالتدريس لرياض الأطفال يستكمل نصابة في الصفوف الأولى ويسجل مع معلمي اللغة الإنجليزية بالمدرسة وليس مع رياض الأطفال.

- بالنسبة لمعلمي الصف الرابع، يتم تسكين جدول حصص المواد الأساسية بمعلمين متخصصين حاصلين على التدريبات واستيفاء المعلم لنصابه كاملا في الصف الرابع وفي حالة عدم تكملة النصاب لقلة عدد الفصول يتم استكمال نصابه في الصفوف الأولى من الأول إلى الثالث.

- لا يجوز حذف أو إضافة أي معلم بعد تسليم الكشوف واعتمادها من التعليم الابتدائي.

-عدم اسناد أي حصص لوكيل المدرسة في الصفوف من الأول الى الرابع لأنه لا يجوز الجمع بين حافز الإدارة المدرسية وحافز تطوير التعليم.