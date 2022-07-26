عادل صابر: أحترم أكرم حسني على المستوى الأخلاقي.. وأعشق محمد منير

قال الشاعر عادل صابر، إن الفنان أكرم حسني، اقتبس شطرًا كاملًا في أغنيته التي كتبها للفنان محمد منير «للي»، التي جرى طرحها منذ أيام، موضحًا أن بعض الأصدقاء تواصلوا معه، وأبلغوا أن محمد منير يغني كلماته، وعند الاستماع للأغنية، وجد أن هناك اقتباس صريح لآخر مقطع في الأغنية، وتطابق رهيب لا يمكن أن يكون توارد أفكار، فهو كتب «اللي فتح باب الخراب واجب عليه رده»، وقام أكرم حسني بتعديله، «اللي فتح باب الوجع واجب عليه رده».

الفنان أكرم حسني استخدم نفس الصيغة الشعرية

أضاف «صابر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويُعرض على شاشة «TeN»، أن الفنان أكرم حسني، استخدم نفس الصيغة الشعرية، ولا يمكن أن يكون توارد أفكار، والكوبليه لا يتناغم مع باقي كلمات الأغنية، موضحًا أنه لم يحدث تواصل بينه وبين أكرم حسني حتى الآن، وهو يحترمه على المستوى الإنساني والأخلاقي، والمعركة بينهما معركة أدبية شريفة، ويحكمها القضاء والمثقفين، مشددًا على أنه يعشق الفنان محمد منير، وهو النغمة الحية في اللحن الكسول.

الشاعر يقترح التوصل إلى حل ودي بعيدا عن القضاء

واقترح الشاعر، التوصل إلى حل ودي بعيدا عن القضاء، وذلك تقديرًا لنجومية الفنان محمد منير، إذ ذكر أنه لا يمانع في الجلوس مع الفنان أكرم حسني للتفاوض، والوصول إلى حل ودي يرضي الأطراف، وذلك ليس معناه أنه تنازل عن حقه في الاعتداء على النصوص الشعرية الخاصة به، «رغبتي أن الحل الودي بعيدًا عن القضاء أفضل لي، ولكل الأطراف، بعيدًا عن النزاعات في المحاكم، وبكل تأكيد لن أتنازل عن حقي، لكن لا مانع من الحل الودي تقديرًا لنجومية الفنان محمد منير».