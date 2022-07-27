أكرم حسني يستعين بمقطع من أغنية خضرة محمد خضر لإثبات براءته من سرقة «للي»

دافع الفنان أكرم حسني عن اتهامه بسرقة لحن أغنية «للي» والتي غناها الفنان محمد منير، من أغنية «ولد الهلالية» للفنان محمود المنسي، وعرض مقطع أغنية للفنانة الشعبية خضرة محمد خضر وأظهر المقطع تكرار نفس كلمات الأغنية وألحانها في وقت سابق من عقود في مقطع حمل اسم «ملاعيب شيحة».

أكرم حسني: اتهام غير حقيقي

كما عرض أكرم حسني في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON» مقطعا آخر وتتشابه تماماً في الكلمات والألحان معلقاً «الشخص المدعي إني سرقت الألحان والتيمة الفلكلورية اتهام غير حقيقي وماتقلش إنها ألحانك وكلماتك وأنت واخدهم من مصدرين في الأساس».

الفلكلور الشعبي لا يحتاج لإذن لأنه ورث للشعب

وتابع أكرم حسني: «في المقطع الأصلي كان رقم الدكاترة في النص 55 دكتور هو غيره إلى 99 دكتور»، مشدداً على أن الفلكلور الشعبي لا يحتاج لإذن لأنه ورث للشعب وأنه قبل أن يقدم على الخطوة عاد لمحاميه الخاص في ذلك وأخبره بذلك».

وكان المطرب محمود المنسي قد وجَّه اتهامًا للفنان أكرم حسني باقتباس لحن أغنية «للي» من أغنيته «ولد الهلالية» والتي قدمها عام 2017.