أكرم حسني: لدي أدلة بالمستندات على كذب اتهامي بسرقة «للي»

دافع الفنان أكرم حسني عن الاتهامات المتوالية التي وجهت لأغنتيه التي ألّفها ولحّنها «للّي» للفنان محمد منير، والتي واجهت اتهامات بالسرقة النصية من الشاعر عادل صابر بينما واجهت تهمة سرقة اللحن من المطرب والموزع محمود المنسي.

أكرم: على مدار 18 عاما اعتدت عدم الرد على المشكلات إلا بالعمل

وقال أكرم حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»: «منزعج مما يحدث وكنت أتمنى أن أظهر في الإعلام محتفلاً ولكني أعمل منذ عام 2004 وعلى مدار 18 عاماً تعودت عدم الرد على المشاكل إلا بالشغل لكن عندما تتحول المشكلة لسمعة أخلاقية فمن الضروري الظهور وعرض الحقائق وبالمستندات».

وأضاف: «أن ظهوره للرد بالمستندات يعود لثلاثة أسباب أولها حق الجمهور الذي استمع لأي فنان منا ومن حقه أن يعرف الحقيقة، والسبب الثاني هو الفنان محمد منير صاحب التاريخ الكبير الذي ائتمنه على صناعة أغنيته من حقه أيضاً الاطلاع على حقيقة الأمر، أما السبب الثالث فهو أولادي روبا وياسين من حقهما معرفة الحقيقة لأنها تمس السمعة والشرف».

فوجئت بحذف الأغنية من موقع يوتيوب

وأكد أكرم حسني: «الأغنية نزلت يوم 20 يوليو بعدها تواترت الاتهامات، في أعقاب ذلك رددت عبر مداخلات هاتفية في عدد من البرامج رغم أني لا أفضل ذلك لكني فوجئت بحذف الأغنية من موقع يوتيوب وهو ما دفعني اليوم للظهور كوني ضد السرقة طول الوقت ولدي ما يثبت بالأدلة والأوراق عدم صدق الاتهام وبراءة موقفي».