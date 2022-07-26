آخرها «للي».. 5 أغاني حذفها موقع «يوتيوب» خلال عام 2022

أثار حذف إدارة موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، أغنية «للي» للفنان محمد منير، التي تجمعه لأول مرة بالفنان أكرم حسني، جدلا واسعا عبر منصات «السوشيال ميديا».

«الوطن»، تستعرض في هذا التقرير 5 أغنيات حذفها يوتيوب خلال عام 2022.

للي

طالب الملحن الشاب محمود المنسي بحذف الأغنية، واتهم القائمين على العمل بسرقة لحن أغنيته «ولد الهلالية».

واتهم محمود المنسي أكرم حسني باستخدام اللحن الخاص بأغنيته «ولد الهلالية»، التي طرحها عام 2017، وذلك بعد ساعات قليلة من طرح أغنية «للي» عبر يوتيوب.

بدوره، نفى الفنان أكرم حسني ذلك الاتهام، موضحًا إن اللحن عبارة عن تيمة فلكولورية صعيدية، وليست هناك سرقة، حيث لم تكن تلك الشكوى الوحيدة التي تعرضت لها أغنية «للي» لمحمد منير، إذ اتهمه الكاتب عادل صابر بسرقة أبيات من كلمات كتبها عام 2011.

سمك القرش

تفاجأ رواد منصات السوشيال ميديا بحذف أغنية «سمك القرش»، للفنانة نيكول سابا بعد ساعات من طرحها على يوتيوب ولم يتم الإعلان عن السبب، وذلك في يونيو المنقضي، بعد يوم واحد فقط من طرحها.

وجرى تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب وظهرت فيها بإطلالات مختلفة ونيولوك جديد وخلال الكليب ظهرت بـ 4 «لوكات»، مختلفة بينها مشهد تظهر فيه مع سمكة قرش أثناء التصوير.

وردًا على حذف الأغنية، كتبت نيكول سابا: «أنا ما حذفت كليبي الجديد سمك القرش، صار فيه مشكلة صغيرة عم نحلّها، وإن شاء الله ساعة وبيرجع بصير موجود عاليوتيوب،‏ الحمد لله العيون من أولّها مبلّشة، بس خير كل شي بينحلّ والصبر جميل».

وفي النهاية أعلنت نيكول سابا، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إعادة طرح كليبها الجديد سمك القرش بعد تعديله، ونشرت نيكول فيديو كليب سمك القرش، وعلقت قائلة: «الحمدلله الفيديو كليب عاد مرة أخرى على اليوتيوب».

صاحبي الكويس

وأعلن الملحن مدين حظر حذف مهرجان «صاحبي الكويس» لمطرب المهرجانات حمو بيكا من موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بسبب اعتماد المهرجان على لحن مسروق من أغنية «فوق» للفنان رامي جمال، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب: «الخطوة التانية، مهرجان صاحبي الكويس كان برضه مسروق من أغنية فوق للفنان رامي جمال، من كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع أحمد عبدالسلام».

بنت الجيران

كما حظرت منصة يوتيوب، بناء على طلب الشركة المنتجة أغنية «حاجة مستخبية»، أغنية «بنت الجيران»، لحسن شاكوش وعمر كمال، من يوتيوب، للمرة الثالثة، بعد ساعات من اعتذار مؤديها للفنان محمد حماقي، وجاء وقف الأغنية، بشكلٍ مفاجئ، بعد ساعات من احتفال عمر كمال، بعودتها ورفع الحظر عنها، وكذلك اعتذار حسن شاكوش.