إصابة 5 أشخاص بينهم طفلة في انقلاب «ملاكي» بسوهاج.. «الإطار انفجر»

شهدت دائرة مركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، إصابة 5 أشخاص بينهم طفلة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بدائرة المركز، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، مفادها ورود إشارة بانقلاب سيارة ملاكي ووجود مصابين في دائرة المركز.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة المدعو «م.س.ج» 36 سنة، عامل، ويقيم بدائرة محافظة الأقصر، اختلت عجلة القيادة في يده إثر انفجار الإطار الأمامي الأيمن ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

إصابة كل من قائد السيارة باشتباه ما بعد الارتجاج

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة باشتباه ما بعد الارتجاج، و(ف.س.ح) 60 عامًا، ربة منزل، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، والطفله (آ.م.س) 3 سنوات، مصابة بجرح بالرأس، و(ش.م.ا) 35 سنة، ربة منزل مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، و(أ.س.ج) 22 سنة، عامل، مصاب باشتباه كسر بالضلوع، وجميعهم يقيمون بمحافظة الأقصر من مستقلي السيارة.

رفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق

وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق بعد أن توقفت عقب وقوع الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.