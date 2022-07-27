«العربية»: وزراء دفاع 26 دولة يلتقون في سيدني لبحث تهديدات الصين

أفاد موقع قناة «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل عنه قبل قليل، بأنّ وزراء دفاع نحو 26 دولة في المحيط الهادئ، يلتقون في سيدني الأسترالية لبحث تهديدات الصين، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

سيطرة الصين على المحيط الهادئ

وتوترت علاقة الصين بعدة دول مطلة على المحيط الهادئ وبينها استراليا، التي اعترضت على ما أسمته فرض الصين سيطرتها العسكرية على المحيط الهادئ، وتحديدا بعد توقيع اتفاقية مع جزر سليمان الواقعة في النحيط، والتي تقضي بإنشاء قاعدة عسكرية صينية على جزر سليمان.

حرب وشيكة مع الصين

وقررت الحكومة الأسترالية زيادة ميزانية وزارة الدفاع، وقال بيتر داتون وزير الدفاع الأسترالي، في تصريحات سابقة، إنّ اندلاع حرب مع الصين أصبح أمرا وشيكا وممكنا، ما جعل أستراليا تزيد حجم تسليحها وميزانيتها العسكرية تحسبا لأي عدوان، خاصة بعد العملية العكسرية في أوكرانيا.