انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا في بركة غليون بكفر الشيخ

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة كفر الشيخ، قبل قليل، من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا ببركة غليون بمركز مطوبس، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

كان قد ورد إخطار إلى اللواء أحمد عرفات، مساعد وزير الداخلية لمحافظة البحيرة، يفيد وضع جثمان شاب داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام، حيث لقي مصرعه غرقا بترعة بركة غليون، وجرى انتشال الجثمان بواسطة قوات الإنقاذ النهري بمحافظة كفر الشيخ.

الانتقال إلى مكان الحادث

بالانتقال والفحص، تبين مصرع «هاني. س. ع»، 35 سنة، مقيم مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة لحين استخراج تصريح الدفن، كما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.