العثور على جثة شاب بها آثار شنق في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية، على جثة شاب بطريق «مصر - أسوان» الزراعي، أمام نجع البيجة بقرية أولاد عمرو، التابعة لدائرة مركز قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب على الطريق أمام قرية البيجة بقرية أولادعمرو.

آثار شنق

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قنا إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثة شخص يدعى «عبد العاطي .ع»، على الطريق الزراعي أمام نجع البيجة بقرية أولاد عمرو، وبها آثار شنق.

ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، فيما تكثف مباحث مركز قنا من جهودها لكشف لغز مقتل الشاب على الطريق العام.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.