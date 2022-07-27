العثور على جثة شاب في شارع بدار السلام.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وبيان اذا كانت الوفاة حدثت في مكان العثور، أم أنه جري نقلها من آخر، وطلبت استدعاء أسرة الشاب لسماع أقوالها حول الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثة الشاب في أحد الشوارع

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام بلاغا بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «عمرو ع ع»،31 عاما، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية.

ورجحت التحريات، عدم وجود شبهة جنائية وأن الوفاة بسبب تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، موضحة أن المتوفي معروف أنه يتعاطى المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.

العثور علي جثة مجهولة ومتعفنة في مياه النيل بالوراق

وفي سياق آخر تكثف الأجهزة الامنية بالجيزة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة ومتعفنة لذكر في مياه نهر النيل بمنطقة الوراق

بلاغ بالعثور على جثة

تلقى مأمور قسم شرطة الوراق، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طافية في مياه نهر النيل، وتم التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري بالجيزة وانتشالها، وتبين أنها في حاله تعفن رمي كامل، وأنها لذكر يرتدي كامل ملابسه، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت من المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وكشف هوية الغريق.