نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢.. اعرف رابط التقديم وخطوات الاستعلام

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ من الأمور التي ترتفع عليها عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» من قبل أولياء الأمور وطلاب شهادة الثانوية العامة، بعد انتهاء ماراثون امتحانات نهاية العام الخميس الماضي، وتكون النتيجة هي الشغل الشاغل للطلاب لمعرفة المجموع الذي حصلوا عليه، وتحديد الكلية والتخصص الراغبين فيه.

ومن المنتظر أن تطرح نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبوابة «الوطن» فور ظهورها

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

وبحسب المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتها الرسمية والموثقة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢بشكل رسمي في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات الكترونيًا واعتمادها وتوزيعها على الإدارات التعليمية.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

وحتى يتمكن الطلاب أو أولياء الأمور من الحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢بالاسم ورقم الجلوس، من خلال بوابة «الوطن» ووزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال اتباع الآتي:

- ويقوم الطالب بالدخول على موقع الرسمي للحصول على نتيجة الثانوية العامة للعام الجاري من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من هنـــا.

- يتم استيفاء البيانات الأساسية للطالب، من خلال كتابة البيانات الآتية: الاسم الرباعي، رقم الجلوس، اختيار الشعبة، اختيار المحافظة الخاصة بالطالب، البريد الالكتروني، ورقم التليفون.

- أخيرًا الضغط على كلمة «سجل الآن».

وسوف يتم إرسال رسالة خاصة بنتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢، فور ظهورها في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.

يشار إلى أن اختبارات الثانوية العامة 2022 انتهت في الخميس الماضي والذي يوافق 21 يوليو، والتي تم إجراؤها بنظام البابل شيت ورقيا.