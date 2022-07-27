«القابضة» تشارك بـ3 أبحاث في المؤتمر الدولي لاستشاري المياه

شاركت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في فاعليات المؤتمر الدولي لاستشاري المياه تحت عنوان «التحديات الاقتصادية للمياه»، بثلاثة أبحاث علمية في مجالات «تحلية مياه البحر، تكنولوجيات التشغيل والصيانة»، وذلك ضمن 12 بحثا متخصصا.

مهندس يحصل على جائزة المؤتمر كأفضل بحث

وحصل المهندس محمد رمزي، بالإدارة العامة للتحلية بالشركة القابضة، على جائزة المؤتمر وجرى تكريمه عن بحثه بعنوان «اقتصاديات تحلية المياه وإدارتها»، كواحد من أفضل 3 أبحاث مقدمة، حيث قدم خلال كلمته بالمؤتمر، نموذجا من الناحية الاقتصادية كتكاليف رأس المال والتشغيل والصيانة وتكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة.

وقال «رمزي»، إن مجال التحلية اكتسب أهمية استراتيجية كمصدر مكمل لموارد المياه، حيث تواجه العديد من البلدان والمرافق في جميع أنحاء العالم ضغوطا متزايدة بسبب النمو السكاني والنقص المتزايد في المياه، مضيفا أن التطورات التكنولوجية الحديثة لأنظمة التحلية من حيث تطور صناعة الأغشية وموفرات الطاقة ومضخات الضغط العالي والاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، ساهم في انخفاض تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة.

أبحاث للوصول إلى خفض تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه

أضاف في بيان للشركة القابضة، ما زالت الأبحاث جارية للوصول لإيجاد حلول اقتصادية لأقل تكلفة إنتاج للمتر المكعب من المياه المحلاة.

وشارك في المؤتمر من الشركة القابضة كلا من المهندس علي الشربيني بقطاع التشغيل والصيانة، وكيميائي جلال الشحات بالإدارة العامة للتحلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء مهندس عاصم عبدالله شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللواء مهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

يذكر أن المؤتمر يهدف إلى أن يكون ملتقى لجميع أعضاء صناعة المياه من المخططين ومتخذي القرار والاستشاريين والمقاولين والمصنعين وشركات التشغيل والصيانة والجهات البحثية و العلمية لتحقيق اكتساب الخبرات عن طريق تبادل التجارب الناجحة على أرض الواقع والتحليل العلمي لها مما يحقق التطور التقني والتشغيل الاقتصادي والاستدامة ونافذة لمناقشة التحديات التي تواجه صناعة المياه ومقترحات حلولها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتتابعة.