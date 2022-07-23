«القابضة للمياه»: لجان رقابية لمواجهة «الوصلات المسروقة» وإزاله التعديات

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إصدار المهندس عامر كمال ابو حلاوه رئيس مجلس الإداره والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية تعليماته المشدده بضرورة تكثيف اللجان الرقابية والتفتيشية لرصد كافه المخالفات وإزاله التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي بكافه فروع وقطاعات المحافظة.

حملات تفتيشية بفرعي الزقازيق ومنيا القمح

قالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان أن الإداره العامة للاشتراكات والوصلات الخلسة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية شنت العديد من الحملات التفتيشية النشطة خلال الأيام الماضية في كلا من فرعي الزقازيق ومنيا القمح.

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في البيان الي ان الحملات التي قامت بها الاداره العامه للاشتراكات والوصلات الخلسه بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أسفرت تلك الجهود عن رصد عدد 330 مخالفه تعدي متنوعه مابين وصلات خلسة «مسروقة» ومخالفات لشروط التعاقد بشرق وغرب الزقازيق.

اتخاذ إجراءات قانونية وتجارية ضد المخالفين

اضافت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في البيان الي ان الحملات التي قامت بها الاداره العامه للاشتراكات والوصلات الخلسه بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية رصدت في نطاق مركز ومدينه منيا القمح 18 مخالفه متنوعه و35 الف متر تراكم والعديد من المخالفات الخاصه بشروط التعاقد وتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونية والتجارية حيالهم.

التعامل مع كافه الشكاوي والبلاغات فورا

ناشدت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقيةالمواطنين بضرورة التعاقد بالطرق القانونية وعدم التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي حتي لا يتعرض مرتكبيها للمسائله القانونيه ، كذلك الابلاغ حال وجود أي مخالفات من خلال الاتصال برقم الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول وسيتم التعامل مع كافه الشكاوي والبلاغات فورا.